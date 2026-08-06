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Ertuğrul Özkök "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu

Ertuğrul Özkök 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu Haber Videosunu İzle
Ertuğrul Özkök 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifade verdi: Bakın ilk sözleri ne oldu
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Özkök, hakaret kastının bulunmadığını savunarak değerlendirmeyi savcının yapacağını söyledi. Avukatı ise ifadelerin akademik bir dille değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

  • Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir YouTube yayınındaki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
  • Özkök, hakaretin aklının ucundan dahi geçmeyeceğini belirterek değerlendirmeyi savcının yapacağını söyledi.
  • Özkök'ün avukatı, savcının sözleri sosyal olgu ve akademik değer yargısı olarak ele aldığını ve adli kontrol kararının henüz bildirilmediğini aktardı.

Bir Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ertuğrul Özkök, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Özkök adliyeden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi savcımız yapacak" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan pazar günü akşam saatlerinde yapılan açıklamada, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Bahar Feyzan'ın konuğu olduğu Youtube yayınındaki bazı sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

"AKLIMIN UCUNDAN DAHİ GEÇMEYECEK BİR ŞEY"

Haberi yurt dışındayken aldığını belirten Özkök, bugün öğle saatlerinde avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. 

Soruşturma kapsamında ifadesini veren Özkök, adliyeden ayrılırken gazetecilerin soruları üzerine, "Sayın savcı ifademizi aldı. Cumhurbaşkanına hakaret, asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey. Savcılık sorularını sordu, biz ifademizi verdik, çıktık. Bundan sonra değerlendirmeyi sayın savcımız yapacak. Başka söyleyecek bir şeyim yok artık. Çünkü adalete intikal ettiği için bundan sonrası sayın savcının değerlendirmesi tabii ki" dedi.

"SOSYOLOJİ DOÇENTİ..."

Adli kontrol hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı yönündeki soruya ise Özkök'ün avukatı henüz o yönde bir bilgilendirmenin kendilerine yapılmadığını kaydetti. 

Avukat ayrıca, "Ertuğrul Özkök'ten bahsediyoruz. Sosyoloji doçentinden bahsediyoruz. Kullandığı dil, yaptığı benzetmeler, biraz sosyal olgu, akademik olarak alınmalı. Siz bunu bir kasıt, bir hakaret kastı gibi değerlendirme, değer yargısı gibi almamanız gerekir. Bunu da konuştuk. Savcı ifadesinde yer verdi. Onun için biz onun nezdinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıgizlinumara6068:

sağlam geri vites yapmış emmice

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Asena'ya rakip çoğaldı, gözaltına alınan ermişlere karışıyor ..))

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Haber Yorumlarımehmetmaksoy@yahoo.com:

yok yahu birazdan serbest. yok öyle bir suçu.

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