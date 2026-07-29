İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 29-30 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çıtak, Güzelhisar, Kültür, Kurtuluş ve Örnekkent mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3770145’tir. Kesintiden Güzelhisar Mahallesi’ndeki 17/16, 17/17, 17/18, 17/20, 17/30, 17/31, 17/40, 17/44 ve 17/50 sokakları ile Balabanpaşa, Çarşı, Çayır, Güzelhisar Köprülü, Güzelhisar Okul, Hamam, Kültür, Mescit, Oluklu Çeşme, Seyran ve Tabakhane sokakları; Cevat Yıldırım, Gavurdere ve Güzelhisar Tepe Küme Evleri; Güzelhisar Merkez, Güzelhisar ve Kıbrıs caddeleri etkilenecektir. Kurtuluş Mahallesi’nde 726, 729, 730, 731, 735, 736, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 756 ve 763 sokakları; Çamlık, Güzelhisar ve Nenehatun caddeleri ile Gün Küme Evleri kesinti kapsamında olacaktır. Örnekkent Mahallesi’nde 797, 799, 801, 803, 804, 805, 812, 813, 814, 816, 818, 825, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 849/1, 850, 851, 852, 856, 858, 861, 863, 864, 865, 866, 867, 872, 875, 879, 882, 903, 912/1, 921, 922 ve 937 sokakları ile Güzelhisar, Kıbrıs ve Nene Hatun caddeleri etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Horozgediği Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775331’dir. Kesintiden 14. Cadde, 19/2, 19/9 ve 19/13 sokakları; Ada, Çınar, Egelim, Gökmen, Horozgediği Çeşme, Horozgediği Fatih, Horozgediği Karanfil ve Horozgediği Yıldız Küme Evleri ile Sanayi Caddesi etkilenecektir.

BERGAMA

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyler ve Dağıstan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3769667’dir. Kesintiden Ahmetbeyler Mahallesi’ndeki 3090. Sokak ve Cevizli Garaj Küme Evleri ile Dağıstan Mahallesi’ndeki 3077/4, 3078, 3083, 3086, 3087 ve 3090 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hamzalısüleymaniye, Kurtuluş ve Yukarıkırıklar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3769675’tir. Kesintiden Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu, Kurtuluş Mahallesi’ndeki 899. Sokak ve Yukarı Kırıklar Küme Evleri Sokağı etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ahmetbeyler ve Çitköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3769705’tir. Kesintiden Ahmetbeyler Köyü İç Yolu, Çitköy Sokağı ve Bergama İvrindi Yolu etkilenecektir.

2 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775620’dir. Kesintiden Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir.

BORNOVA

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771965’tir. Kesintiden Çamiçi Mahallesi’ndeki Çağla, Çam, Çilek, Çimen ve Sedir sokakları ile Çamiçi Caddesi; Eğridere Mahallesi’ndeki 8750. Sokak ve Sarmaşık Sokak etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771383’tür. Kesintiden Ihlamur, Öykü, Poyraz, Vadi ve Zeytin sokakları ile Yaka Caddesi etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yakaköy Mahallesi’ndeki Yaka Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771388’dir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Evka 3 Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775556’dır. Kesintiden 126/4, 126/9, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/16 ve 127. sokaklar ile Park İçi Yolu ve Şehitler Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Erzene Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775560’tır. Kesintiden 60, 61, 62 ve 63. sokaklar ile Gençlik ve İstanbul caddeleri etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775562’dir. Kesintiden 1491, 1494, 1496, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1505/1, 1506, 1508, 1515/1, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1521/1, 1523, 1524, 1526, 1527, 1528, 1529 ve 1530/4 sokakları etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanlar Mahallesi’nde ikinci bir elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3775564’tür. Kesintiden 1491, 1496, 1519, 1522, 1523, 1665, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1675, 1675/1 ve 1676 sokakları ile İzmir Aydın Otoyolu etkilenecektir.

FOÇA

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774499’dur. Kesintiden Alaca, Atak, Battal ve Varlık sokakları ile Barbaros, Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir caddeleri etkilenecektir.

KARŞIYAKA

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent ve Mavişehir mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771936’dır. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki 2031, 2032, 2032/2, 2034, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/8, 2034/9, 2035, 2038/1, 2038/2, 2038/3, 2038/4 ve 6370 sokakları; Atakent Sitesi İçi Yolu, Bestekâr Sadi Hoşses, Selçuk Yaşar sokakları; Caher Dudayev ve Hasan Ali Yücel bulvarları ile Cengiz Topel ve Fazıl Say caddeleri etkilenecektir. Mavişehir Mahallesi’nde Karşıyaka Belediyesi Şehitler Parkı İçi Yolu ve Opera Caddesi kesinti kapsamında olacaktır.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772393’tür. Kesintiden 6753/4, 6753/6, 6753/7, 6753/8, 6753/9, 6753/10, 6753/13 ve 6753/14 sokakları; Bülent Ecevit Caddesi, Esin Sitesi Park İçi Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 6753/21. Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772082’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bostanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772121’dir. Kesintiden 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 6346 ve 6347 sokakları ile Cengiz Topel Caddesi ve Hasan Ali Yücel Bulvarı etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772123’tür. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki Âşık Veysel Sokak; Bostanlı Mahallesi’ndeki 6345, 6347, 6352, 6352/1, 6353 ve 6355 sokakları ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi; Yalı Mahallesi’ndeki Nazan Öncel Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent, Bostanlı ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772127’dir. Kesintiden Atakent Mahallesi’ndeki 6370. Sokak, Âşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Bostanlı Mahallesi’ndeki 6352/1, 6353 ve 6354 sokakları, Âşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı; Yalı Mahallesi’ndeki 6329/3, 6329/4, 6329/6, 6339, 6340, 6341 ve 6421 sokakları ile Âşık Veysel Sokak ve Caher Dudayev Bulvarı etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772129’dur. Kesintiden 6327, 6328, 6329, 6329/2, 6330, 6331, 6417 ve 6417/1 sokakları etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772132’dir. Kesintiden 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6323/1, 6326, 6328, 6329/3, 6329/5, 6330 ve 6417/1 sokakları ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atakent Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771939’dur. Kesintiden 2032, 2032/2 ve 6370 sokakları ile Bestekâr Sadi Hoşses ve Selçuk Yaşar sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774546’dır. Kesintiden Aksoy Mahallesi’ndeki 1743. Sokak ile Donanmacı Mahallesi’ndeki 1704, 1729, 1730 ve 1737 sokakları, Attila İlhan Sokak ve Fazıl Bey Caddesi etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774547’dir. Kesintiden 1747, 1748, 1751, 1752 ve 1753 sokakları ile Halim Erker, Haluk Besen ve Hasan Tahsin Abakan sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774548’dir. Kesintiden 1750 ve 1780 sokakları, Halim Erker ve Hasan Tahsin Abakan sokakları ile Samim Kocagöz Parkı İçi Yolu etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774552’dir. Kesintiden 1751 ve 1752 sokakları, Fazıl Bey Caddesi, Girne Bulvarı ve Haluk Besen Sokak etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aksoy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774553’tür. Kesintiden 1671, 1735, 1748, 1748/1, 1753, 1754, 1756, 1759, 1767 ve 1768 sokakları ile Fazıl Bey Caddesi ve Girne Bulvarı etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775471’dir. Kesintiden 6620, 6645/2, 6645/3, 6645/4, 6656, 6657, 6701, 6703, 6704, 6706, 6707, 6708, 6710, 6710/1, 6710/2, 6710/5, 6711, 6712 ve 6719 sokakları ile Alim Dağhan Sokak etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet ve İnönü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775472’dir. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 6718 ve 6732 sokakları ile İnönü Mahallesi’ndeki 6732, 6732/6, 6735, 6737, 6740, 6740/1, 6741, 6742, 6742/1, 6742/2, 6743, 6743/1, 6744, 6745, 6745/1, 6745/2, 6746 ve 6747 sokakları etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İmbatlı ve Örnekköy mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775483’tür. Kesintiden İmbatlı Mahallesi’ndeki 6086, 7402, 7406, 7408, 7409, 7410, 7410/1, 7410/2, 7500, 7500/1, 7501 ve 7506 sokakları ile Örnekköy Mahallesi’ndeki 7500, 7500/1 ve 7500/2 sokakları etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Nergiz Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775488’dir. Kesintiden 1671, 1775/7, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 6000 ve 6001 sokakları ile Ali Alp Böke Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bostanlı, Goncalar ve Nergiz mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775491’dir. Kesintiden Bostanlı Mahallesi’ndeki 1671. Sokak; Goncalar Mahallesi’ndeki 6005, 6006, 6007/13 ve 6007/3 sokakları; Nergiz Mahallesi’ndeki 1671, 6001, 6003, 6004, 6005, 6007/3, 6010/2 ve 6017 sokakları etkilenecektir.

ÖDEMİŞ

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771334’tür. Kesintiden Bayırlı Küme Evleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce ve Mursallı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771337’dir. Kesintiden Günlüce Mahallesi’ndeki Artıcak, Datbey, Ekinci ve Seher sokakları, Mursallı Küme Evleri ve Ödemiş Caddesi ile Mursallı Mahallesi’ndeki Ödemiş Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771340’tır. Kesintiden Köprübaşı Küme Evleri ile Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3771345’tir. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774519’dur. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dolaylar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774526’dır. Kesintiden Dolaylar Küme Evleri ve Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774536’dır. Kesintiden Birgi Mahallesi’ndeki Akpınar Küme Evleri ve Birgi Deresi Küme Evleri ile Ovacık Mahallesi’ndeki Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774539’dur. Kesintiden Camiönü, Gereli, Almanlı, Kurucuova, Şirinyer, Yazlı Kuyu, Mescitli ve Yeşil Tepe Küme Evleri; Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu ve Kiraz Yolu Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Balabanlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775335’tir. Kesintiden Atam, Çavuşoğlu ve Hatipoğlu caddeleri ile Balabanlı Köyü İç Yolu etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi, Ovacık ve Tekke mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775339’dur. Kesintiden Birgi Mahallesi’ndeki Akpınar Küme Evleri ve Birgi Deresi Küme Evleri ile Ovacık Mahallesi’ndeki Akçakmak Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mescitli Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775361’dir. Kesintiden Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775415’tir. Kesintiden Köprübaşı Küme Evleri ile Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir.

KARABAĞLAR

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kavacık ve Tırazlı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772037’dir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanay ve Reis mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772218’dir. Kesintiden Doğanay Mahallesi’ndeki 9114. Sokak ve Zaim Ağa Caddesi ile Reis Mahallesi’ndeki 9097, 9116, 9116/1 ve 9162 sokakları, Ulu Önder Caddesi ve Zaim Ağa Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Doğanay ve Reis mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772219’dur. Kesintiden Doğanay Mahallesi’ndeki 9005, 9010, 9012, 9014 ve 9016 sokakları ile Şükrü Karaduman Caddesi; Reis Mahallesi’ndeki 9010, 9016, 9018, 9030, 9034, 9038 ve 9213 sokakları ile Şükrü Karaduman Caddesi etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Vatan Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772223’tür. Kesintiden 9043, 9045, 9049, 9051 ve 9064 sokakları ile Mızraklı ve Ordu caddeleri etkilenecektir.

29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Arap Hasan, Basın Sitesi ve Vatan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3772226’dır. Kesintiden Arap Hasan Mahallesi’ndeki Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi; Basın Sitesi Mahallesi’ndeki Şehit Ceysu Ceylan Sokak; Vatan Mahallesi’ndeki 9047, 9066, 9096, 9099, 9107, 9109 ve 9144 sokakları ile Filiz Caddesi ve Şehit Ceysu Ceylan Sokak etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Arap Hasan, Basın Sitesi ve Vatan mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774690’dır. Kesintiden Arap Hasan Mahallesi’ndeki 228 ve 260. sokaklar, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve Şehit Ceysu Ceylan Sokak; Basın Sitesi Mahallesi’ndeki Şehit Ceysu Ceylan Sokak; Vatan Mahallesi’ndeki 9109 ve 9144 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Vatan Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774693’tür. Kesintiden 9077, 9080/1, 9080/6, 9087, 9092, 9138, 9150, 9150/1, 9150/2, 9166, 9166/1, 9181, 9195, 9195/5, 9231 ve 9232 sokakları ile Faruk Akar Karasu Caddesi etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774697’dir. Kesintiden 2914, 2915, 2915/1, 2916, 2918, 2924, 2925, 2926, 2929, 2930, 2946, 2947, 2949, 2951, 2952, 2953, 2957, 2958 ve 2965 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar ve Gülyaka mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774703’tür. Kesintiden Bahar Mahallesi’ndeki 2935, 2955 ve 2958 sokakları ile Gülyaka Mahallesi’ndeki 2954, 2955, 2969, 2973, 2975 ve 2976 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar ve Gülyaka mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774706’dır. Kesintiden Bahar Mahallesi’ndeki 2918, 2931, 2955, 2956, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 ve 2969 sokakları ile Gülyaka Mahallesi’ndeki 2918, 2956, 2967, 2968, 2969, 2974, 2975, 2976, 2981, 2995, 2996, 2997 ve 3003 sokakları etkilenecektir.

30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırazlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3774711’dir. Kesintiden 1001, 1002 ve 1006 sokakları; Çamlık, Fırıncı, Gökgedik, Kahya, Kekik, Menekşe, Mestan, Sağlık ve Şirin sokakları ile Kutlu Aktaş ve Radar caddeleri etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775489’dur. Kesintiden 2913, 2914, 2915, 2922, 2923, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2946 ve 2957 sokakları ile Saim Çıkrıkçı Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar ve Çalıkuşu mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775502’dir. Kesintiden Bahar Mahallesi’ndeki 2910, 2911, 2912, 2913, 2917, 2918, 2919, 2920 ve 2921 sokakları ile Eski İzmir ve Saim Çıkrıkçı caddeleri; Çalıkuşu Mahallesi’ndeki Eski İzmir Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çalıkuşu Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775504’tür. Kesintiden 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3201/1, 3205, 3206, 3207, 3208, 3254, 3256, 3257, 3258, 3259 ve 3260 sokakları ile Eski İzmir Caddesi etkilenecektir.

31 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahar ve Çalıkuşu mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Çalışma ID numarası 3775507’dir. Kesintiden Bahar Mahallesi’ndeki 2914, 2915, 2916 ve 2928 sokakları ile Eski İzmir Caddesi; Çalıkuşu Mahallesi’ndeki 3192, 3198, 3199, 3200, 3201 ve 3206 sokakları ile Eski İzmir Caddesi etkilenecektir.