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İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor

İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
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Geçmişte yaşanan siyasi transferlerin ardından bu kez megakentte dev bir katılım gerçekleşiyor. Çekmeköy, Tuzla, Şile ve Eyüpsultan’ın CHP’li belediye başkanlarının cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle AK Parti’ye geçeceği ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takacağı konuşuluyor.

  • İstanbul'un 4 CHP'li ilçe belediye başkanı (Çekmeköy, Tuzla, Şile, Eyüpsultan) AK Parti'ye katılacak.
  • Rozet takma töreni Haliç Kongre Merkezi'nde Cumartesi günü yapılacak.
  • Rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

Ankara ve yerel yönetimlerde daha önce yaşanan siyasi transferlerin ve Ak Parti'ye katılımların bir yenisi İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul'un 4 CHP'li ilçe belediye başkanının cumartesi günü düzenlenecek görkemli bir törenle AK Parti saflarına katılması bekleniyor.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK

Siyaset kulislerini hareketlendiren iddialara göre; geçiş yapacak isimlerin rozet takma töreni İstanbul'da gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende, AK Parti saflarına katılacak belediye başkanlarının rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

İŞTE AK PARTİ'YE GEÇMESİ BEKLENEN 4 BELEDİYE BAŞKANI 

Son dönemde muhalefet partilerinden AK Parti'ye yaşanan milletvekili ve belediye başkanı katılımları ivme kazanırken, İstanbul ölçeğindeki bu toplu geçişin dengeleri değiştirmesi bekleniyor.

AK Parti'ye katılacağı belirtilen 4 CHP'li belediye başkanı şu şekilde sıralandı:

  • Çekmeköy Belediye Başkanı: Orhan Çerkez
  • Tuzla Belediye Başkanı: Ali Eren Bingöl
  • Şile Belediye Başkanı: Sacit Terzi
  • Eyüpsultan Belediye Başkanı: Dr. Mithat Bülent Özmen
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArda Baki:

bu isimleri unutmayın

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Son duyum özel bey reisin elini öpüp af dileyip yeni partisini reisin hizmetine sunacakmış...

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