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Şırnak'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Şırnak'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı Haber Videosunu İzle
Şırnak'ta Feci Kaza: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 DFT 762 plakalı otomobil, Akdizgin köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı; hastaneye kaldırılan yaralılardan Hejar Özer ve Yasin Balkan hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürüyor ve sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

(ŞIRNAK) - Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Akdizgin köyü mevkiinde Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DFT 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Hejar Özer (20) ve Yasin Balkan (16), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer iki yaralının tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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