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Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Çankırı'da tır ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Çankırı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Metin Ö. (56) idaresindeki 06 BPL 966 plakalı otomobil ile İbrahim A. (38) yönetimindeki 19 AFU 560 plakalı tır, Çankırı-Kızılırmak kara yolu İskilip kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Nazmi A. (61) ile Sevgi Ç. (65) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülay Ö. (54) ve Ersin Ş. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ersin Ş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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