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Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek

Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
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Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Mengü, Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği merak konusu olan Tugay ile ilgili, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek.” dedi.

  • Gazeteci Nevşin Mengü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçeceğini iddia etti.
  • Mengü, Tugay'ın yanında 3 ilçe belediye başkanını da AK Parti'ye götüreceğini öne sürdü.
  • Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti ve bir süre daha bağımsız kalacağını açıklamıştı.

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçeceğini iddia etti. Mengü, Tugay’ın yanında 3 ilçe belediye başkanını da götüreceğini öne sürerek siyaset gündeminde büyük bir tartışma başlattı.

"AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE GEÇİYOR"

Mengü, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta AK Parti’ye geçecek. Yanında da 3 ilçe belediye başkanını götürecek.” ifadelerini kullandı.

"BİR SÜRE DAHA BELEDİYE HİZMETLERİNE ODAKLANACAĞIM"

Öte yandan Cemil Tugay geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, bir süre daha yoluna bağımsız devam edeceğini söylemişti. Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" demişti.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Tugay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Umurumuzda mı peki? Değil tabiki. Bir sonraki seçimde kapımıza gelince kibarca reddederiz

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

İzmir’de sokağa çıkamazsın

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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Denizli Büyükşehir Belediyesi dahil,15 belediye başknaınYeni Parrtiye geçiyor..

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Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

İzmir kokudan kurtulacak. o kordondaki yollar ne öyle ya..

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Başkanın geçmesi mi önemli olan belli olur...

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