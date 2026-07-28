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Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı

Kediyi yerden alıp fırlattı, görüntülere tepki yağdı
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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir çocuğun sokakta bir kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çocuğun sokakta bir kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk, apartman girişinde bulunan kediyi önce eliyle tuttu, ardından ise sokağa fırlatarak yoluna devam etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir çocuk, apartman dairesinin önünde duran kedinin yanına yaklaştı. Bir süre kediyle ilgilenen çocuk, daha sonra hayvanı eliyle kavrayarak sert şekilde sokağa fırlattı. Yaşananların ardından çocuk hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Öte yandan, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çocuğun kediyi tuttuğu, yere doğru savurduğu ve ardından bölgeden uzaklaştığı görülürken, sosyal medyaya düşen görüntülere vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Hilmi Özdemir adlı vatandaş, "Sosyal medyadaki videoyu izledim. Olmaması gereken bir durum. Bundan sonraki süreçlerde daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bir hayvansever olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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