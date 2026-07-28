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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi Beştepe'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında müjdeyi verdi. Irak ile özellikle enerji iş birliği başta olmak üzere anlaşma imzalandığını söyleyen Erdoğan, Irak'ın Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol vereceğini söyledi. O anlarda Erdoğan'ın, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a, "Sayın Başbakan, 'günde bir milyon varil biz Türkiye'ye petrol verebiliriz' diyor. Başka yere diyor muhtaç olmayın." demesi dikkat çekti.

  • Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol sağlayacak.
  • Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Türkiye'ye petrol vermeyi teklif etti.
  • Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verildi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'yi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ile anlaşmalar yapıldığını, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

"İran, Suriye ve Filistin başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için Iraklı kardeşlerimizle yakın diyalog hâlindeyiz. İnşallah her iki ülkeye de ağır bedeller ödeten bu meseleyi kalıcı olarak gündemimizden çıkaracağız. Öte yandan Irak'ın ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin tedariki noktasında da üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

"IRAK İLE KAPSAMLI ENERJİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bu savaş ortamı bizleri sadece savunma konusunda değil enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi derinleştirmeye sevk ediyor. Dünya ile bağlantısının Irak üzerinden sağlanmasını esas alan Kalkınma Yolu Projesinin geldiği noktayı görüyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan'ın da güçlü bir iradeye sahibi olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması dün itibariyle sona erdi. Şimdi hedefimiz en yakın zamanda iki tarafında faydasına olacak kapsamlı enerji iş birliği Anlaşması imzalanmasıdır.

Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmiştir. Bugün imzalanan anlaşma, enerji alanındaki ortaklık açısından tarihî bir adım olmuştur.

"ORTAK TİCARET HACMİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Kıymetli basın mensupları, iklim değişikliğinden etkilenen iki komşu ülke olarak suyun sürdürülebilir kullanımına yönelik iş birliğimizin ilerletilmesi yönündeki irademiz tamdır. Bu noktada Türkiye olarak üzerimize düşeni yapıyor, su konusunu akılcı, bilimsel ve insani temelde daimî bir iş birliği alanı olarak görüyoruz. Irak'la geçtiğimiz yıl 17 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu çerçevede Sayın Başbakan'ın heyetindeki bakanların; iş insanlarımız, müteahhitlerimiz ve yatırımcılarımızdan oluşan geniş bir heyetle bir araya gelmesini de son derece önemli bulduğumu ifade etmek istiyorum.

IRAK'TAN GÜNDE 1 MİLYON VARİL PETROL GELECEK

Türkiye'ye günde 1 milyon varil petrol verilecek. Sayın Başbakan "Biz Türkiye'ye petrol verebiliriz. Bir milyon varil. Başka yere muhtaç olmayın." dedi. Evet Sayın Bakan, sağa sola muhtaç olmaya gerek yok. Hemen komşumuz. İnşallah bir milyon varil petrolü buraya transfer ettiğimizde ihtiyacımızı karşılarız. İnşallah hayırlı olur."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıErdal Altinova:

Gabardan fışkıran petrole ne oldu ...????

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAhmet bal:

sokaklar arabayı almıyor sence yetermi gabarun petrolü?

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

komşuya ödenecek 1.5 milyar dolar ceza nolacak peki???

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Onu sen ben zaten haraçlar ile ödedik, neden gerçek enflasyon söylenip uygulanmıyor. maalesef senden benden çoktan çıktı o para. Vergi dairelerine vezne yanına bir oturun dakikada ne kadar para aktarıyoruz görün. Soygunculuk bu düpedüz başka birşey değil

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Haber YorumlarıAYDIN AKDAĞ:

e ne olacak zeki mürende bizi görecekmi pardon yakıt fiyatları düşecekmi

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Haber Yorumlarıkayaburdurismail:

kimin parasıyla acaba yine bizden çıkacak

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