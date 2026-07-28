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İstanbul'da 20 ilçeye 9 saat elektrik verilemeyecek

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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), altyapıyı güçlendirme ve bakım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Avrupa Yakası'ndaki 20 dev ilçede elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı. Planlı çalışmalar nedeniyle kentteki pek çok mahallede kesintilerin 9 saati bulması bekleniyor.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Çalışmalar nedeniyle bazı mahallelere 9 saate varan sürelerle elektrik verilemeyecek.

ELEKTRİKLER 09.00 İLE 17.00 SAATLERİ ARASINDA KESİLECEK

BEDAŞ'ın yaptığı açıklamaya göre, altyapı yenileme ve bakım süreçleri doğrultusunda uygulanacak kesintilerin büyük bir bölümü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KESİNTİ YAPILACAK 20 İLÇE

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şu şekilde sıralandı:

Arnavutköy

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Zeytinburnu

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