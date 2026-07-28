İstanbul'da 4 belediye başkanı daha AK Parti yolunda

Kemal Kılıçdaroğlu’nun "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna dönmesinin ardından Özgür Özel liderliğindeki 90 milletvekilinin ayrılarak "Yeni Parti"yi kurması, partide büyük bir fırtına kopardı. Ankara’da yaşanan bu tarihi bölünme ve liderlik krizi sonrası, İstanbul’daki 4 ilçenin belediye başkanının da AK Parti’ye geçeceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Türk siyaseti, CHP içindeki hukuki süreçler ve ardından patlak veren ayrılık dalgasıyla çalkalanıyor. Özgür Özel ile hareket eden milletvekillerinin Yeni Parti safına geçmesiyle ana muhalefet hattında dengeler değişirken, bu kriz yerel yönetimlerde de büyük kırılmalara yol açtı.

4 İLÇEDE AK PARTİ'YE GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Parti içindeki bu belirsizlik ve çift başlılık ortamından rahatsız olan İstanbul’daki bazı belediye başkanlarının Yeni Parti yerine tercihlerini iktidar partisinden yana kullanacakları belirtiliyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre; Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in AK Parti saflarına katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü iddia ediliyor.

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen son isim ise CHP'den geçtiğimiz günlerde istifa eden ve yola şu an bağımsız devam eden Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi.

Bu dört isme yakın zamanda AK Parti rozetinin takılması bekleniyor.

CHP’den Yeni Parti’ye kayışların yanı sıra AK Parti’ye yönelik geçiş taleplerinin de önümüzdeki günlerde artabileceği öngörülüyor.