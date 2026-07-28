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Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti Haber Videosunu İzle
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
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Çok değil daha 2 ay önce "Beni sopayla dövseler de her yeri bırakırım bir tek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakmam" açıklamasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP’den istifa etti. Çavuşoğlu ile birlikte Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas belediye başkanları da partiden ayrılarak görevlerine "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.

14 Mayıs 2026'da "Beni sopayla dövseler de her yeri bırakırım bir tek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakmam" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürpriz bir hamleyle CHP’den istifa etti. Beraberindeki 14 ilçe belediye başkanıyla birlikte ortak açıklama yapan Çavuşoğlu, görevlerine "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini duyurdu. Bu hamleyle birlikte CHP'nin Denizli'de sadece 1 ilçe belediyesi kaldı.

14 BELEDİYE BAŞKANI DA YANINDA 

CHP içindeki çalkantılar yerel yönetimlerde geniş çaplı istifaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak Denizli’de tarihi bir toplu istifa dalgası yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 ilçe belediye başkanı, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla CHP'den ayrıldıklarını bildirdi.

"BU KARAR ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN SORUMLULUĞUN TEZAHÜRÜDÜR"

Belediye başkanlarının imzasıyla yayımlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür."

Bülent Nuri Çavuşoğlu

DENİZLİ'DE CHP'Lİ SADECE 1 BELEDİYE KALDI

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye geçme kararı almasıyla CHP'nin Denizli’deki yerel güç dengesi neredeyse sıfırlandı. Kentte CHP logosuyla kalan belediye sayısı 1'e düştü. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'ten şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi. 

Yeni Parti'ye geçiş kararı alan isimler ve ilçeleri ise şöyle:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: Bülent Nuri Çavuşoğlu

Acıpayam Belediye Başkanı: Levent Yıldırım

Bekilli Belediye Başkanı: Önder Demir

Bozkurt Belediye Başkanı: Birsen Çelik

Buldan Belediye Başkanı: Mehmet Ali Orpak

Çal Belediye Başkanı: Ahmet Hakan

Çardak Belediye Başkanı: Ali Altıner

Çivril Belediye Başkanı: Semih Dere

Güney Belediye Başkanı: Mehmet Ali Eraydın

Kale Belediye Başkanı: Erkan Hayla

Merkezefendi Belediye Başkanı: Şeniz Doğan

Pamukkale Belediye Başkanı: Ali Rıza Ertemur

Sarayköy Belediye Başkanı: Mehmet Salih Konya

Serinhisar Belediye Başkanı: Osman Kılıç

Tavas Belediye Başkanı: Kadir Tatık

TUTUKLU ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFASINI DUYURDU

Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa etti. Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güner YENİ Parti'ye katılacağını bildirdi

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

SÜPER YALAYANLARDAN olunca pek fark etmiyor

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Haber Yorumlarıazapasker:

cehape akapenin geri hizmet partisi oldu neden kalsın

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

CHP birilerinin piyonu olacağı dönemi kastetmemiş birileri kendi kendini kandırıp mutlu olmasın

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Haber YorumlarıFurkan inci:

yüregi yeten belediye baskanlıgındanda istifa eder irade gaspı yapmaz millet oyu yeni partiye degil CHP ye attı

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Haber YorumlarıSadık:

Iyi para iyi Transfer

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