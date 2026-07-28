Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
Çok değil daha 2 ay önce "Beni sopayla dövseler de her yeri bırakırım bir tek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakmam" açıklamasını yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP’den istifa etti. Çavuşoğlu ile birlikte Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Bekilli, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Güney, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas belediye başkanları da partiden ayrılarak görevlerine "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini açıkladı.
14 Mayıs 2026'da "Beni sopayla dövseler de her yeri bırakırım bir tek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakmam" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürpriz bir hamleyle CHP’den istifa etti. Beraberindeki 14 ilçe belediye başkanıyla birlikte ortak açıklama yapan Çavuşoğlu, görevlerine "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini duyurdu. Bu hamleyle birlikte CHP'nin Denizli'de sadece 1 ilçe belediyesi kaldı.
14 BELEDİYE BAŞKANI DA YANINDA
CHP içindeki çalkantılar yerel yönetimlerde geniş çaplı istifaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak Denizli’de tarihi bir toplu istifa dalgası yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 ilçe belediye başkanı, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla CHP'den ayrıldıklarını bildirdi.
"BU KARAR ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN SORUMLULUĞUN TEZAHÜRÜDÜR"
Belediye başkanlarının imzasıyla yayımlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi:
"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür."
DENİZLİ'DE CHP'Lİ SADECE 1 BELEDİYE KALDI
Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye geçme kararı almasıyla CHP'nin Denizli’deki yerel güç dengesi neredeyse sıfırlandı. Kentte CHP logosuyla kalan belediye sayısı 1'e düştü. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'ten şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.
Yeni Parti'ye geçiş kararı alan isimler ve ilçeleri ise şöyle:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: Bülent Nuri Çavuşoğlu
Acıpayam Belediye Başkanı: Levent Yıldırım
Bekilli Belediye Başkanı: Önder Demir
Bozkurt Belediye Başkanı: Birsen Çelik
Buldan Belediye Başkanı: Mehmet Ali Orpak
Çal Belediye Başkanı: Ahmet Hakan
Çardak Belediye Başkanı: Ali Altıner
Çivril Belediye Başkanı: Semih Dere
Güney Belediye Başkanı: Mehmet Ali Eraydın
Kale Belediye Başkanı: Erkan Hayla
Merkezefendi Belediye Başkanı: Şeniz Doğan
Pamukkale Belediye Başkanı: Ali Rıza Ertemur
Sarayköy Belediye Başkanı: Mehmet Salih Konya
Serinhisar Belediye Başkanı: Osman Kılıç
Tavas Belediye Başkanı: Kadir Tatık
TUTUKLU ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFASINI DUYURDU
Öte yandan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de CHP'den istifa etti. Kırşehir Cezaevi'nde tutuklu bulunan Güner YENİ Parti'ye katılacağını bildirdi