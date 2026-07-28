Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk soruşturması: Gençlik Merkezi Sorumlusu Marmaris'te gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sanal medya paylaşımlarında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" diye hitap eden Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G., Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alındı. Ekipler Gençlik Merkezi'ndeki tüm bilgisayar ve belgelere el koydu.

MARMARİS'TE TATİL YAPARKEN YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik sürdürülen kapsamlı 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma çemberine takılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu T.G.'nin Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu tespit edildi. Harekete geçen KOM ekipleri, şüpheli T.G.'yi tatil yaptığı lüks otelde gözaltına aldı. Şüpheli, sorgusu yapılmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

BİLGİSAYAR VE BELGELERE EL KONULDU

Gözaltı kararının hemen ardından KOM ekipleri, sabahın erken saatlerinde operasyonun düğmesine bastı. Atatürk Parkı içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri, merkezde detaylı bir arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda merkezdeki tüm bilgisayarlara, hard disklere, güvenlik kamerası kayıtlarına ve resmi evraklara incelenmek üzere el konuldu.

BÖCEK'E "BABA" DİYE HİTAP EDİYORDU

Gözaltına alınan T.G.'nin, sosyal medya paylaşımlarında soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "baba" şeklinde hitap etmesi dikkat çekti. T.G., Böcek’in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevine getirilmişti.

Soruşturmanın genişleyerek devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı