Haberler

Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7 aylık hamile olan ünlü şarkıcı Melike Şahin, Harbiye'de doğum öncesi son kez konser verdi. Konserden önce bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıklayan Şahin, bir erkek bebek beklediğini söyledi.

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, hamilelik sürecinde doğum öncesi son konserini Harbiye Açıkhava’da verdi. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı. Bir erkek bebek beklediğini müjdeleyen ünlü şarkıcı, anne olma heyecanını ve mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Hayko Cepkin birbirine girdi

Sözleri kavgada söylenmez! İki ünlü isim fena kapıştı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
100 bin lira maaşla şoför aranıyor! İşte şartlar

Dikkat çeken ilan! 100 bin lira maaşla çalışan aranıyor
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ölüm saçan dondurma dolabı! Küçük kız yaşam savaşı veriyor