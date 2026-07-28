Melike Şahin bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, hamilelik sürecinde doğum öncesi son konserini Harbiye Açıkhava’da verdi. Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği gecede sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı. Bir erkek bebek beklediğini müjdeleyen ünlü şarkıcı, anne olma heyecanını ve mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Kaynak: Haberler.com