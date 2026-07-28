Bakan imzalamayı reddetti, Irak başbakanı anında müdahale etti
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. Toplantının ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atılırken, heyetteki Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni, Kalkınma Yolu sözleşmesini imzalamayı reddetti. Başbakan Zeydi katılımcıların önünde ona sözleşmeyi imzalaması için emir vererek durumu kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi’nin Beştepe’de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının ardından düzenlenen imza töreninde beklenmedik anlar yaşandı. İki ülke arasındaki iş birliğini kapsayan anlaşmalar sırayla imzalanırken, Kalkınma Yolu sözleşmesi için masaya geçen Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Haseni metni imzalamayı reddetti. Tören alanında kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.
BAŞBAKANIN EMRİYLE İMZALADI
Kameraların canlı yayında olduğu sırada duruma müdahale eden Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, katılımcıların gözü önünde Bakan Haseni’ye sözleşmeyi derhal imzalaması yönünde talimat verdi.
Başbakan’ın uyarısıyla geri adım atan bakanın sözleşmeye imza atmasıyla kriz aşılırken, salondaki o gergin anlar anbean görüntülere yansıdı.