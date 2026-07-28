Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
Muğla'nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Paraguaylı kadın turist, eğlence mekanı çıkışı zorla motosiklete bindirilerek götürülmeye çalışıldığını öne sürdü. Hareket halindeki motosikletten atlayarak kurtulan kadın yaralanırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Paraguay uyruklu kadın turist, bir eğlence mekanından çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından zorla motosiklete bindirilmeye çalışıldı. İddiaya göre, hareket halindeki motosikletten atlayarak şüphelinin elinden kurtuldu.
MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI
Asfalta düşerek yaralanan turist, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.