Yalova'da emlak dükkanında kan donduran cinayet: Tartışma kavgaya dönüştü, bir kadın önce erkeği sonra kendini vurdu

YALOVA'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir emlak dükkanında Gül Nihal Akçal (49), tartıştığı Enes Vasfi Yerlikaya'yı (40) tabancayla vurarak öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir emlak dükkanında meydana geldi. Emlak dükkanına gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya tartıştı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığılırken Akçal, bu kez silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yerlikaya ve Akçal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yalova Eğitime ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı