Haberler

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli

Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirdi.

Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Engin Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirdi.

DİLAN POLAT, EŞİNİN HESABI ÜZERİNDEN PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYORDU

Dilan Polat’ın kendi hesabına engel geldikten sonra paylaşımlarına ve ticari faaliyetlerine eşinin hesabı üzerinden devam etmesi, Bakanlığı harekete geçiren temel etken oldu.

Alınan karar, kamusal düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi gerekçeleriyle 5651 sayılı Kanun kapsamında uygulandı. Kararın yürürlüğe girmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli resmi bildirimler yapıldı.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da meydana gelen silahlı saldırıda, Engin Polat'ın kuzeni ve ailenin yakın koruması Can Polat hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi bir süre kamuoyundan uzak kalırken, Dilan Polat'ın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti

Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü

Pedofili Olduğunu İfşa ettiği kocası tarafından öldürüldü
Şırnak'ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Hurdaya dönen araçta can pazarı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Eskişehir'de elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Ölüm saçan dondurma dolabı! Küçük kız yaşam savaşı veriyor
Kargo minibüsü çocuğu altına aldı, o anlar kamerada

Can havliyle kaçtı ama durumu ağır
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler

Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da ilk darbe! Hepsi birden istifa etti
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

Hayko da sattı! Nasıl birisi olduğunu direkt itiraf etti