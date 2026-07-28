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Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yurt dışında firari olan 4 kişiyle birlikte kalan 91 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

  • Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen 'Narko Kapan Gaziantep Operasyonu'nda 382 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyon öncesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüpheli tespit edildi; 75'i cezaevinde, 4'ü yurt dışında firari.
  • Kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada Gaziantep merkezli 14 ilde düzenlenen "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" kapsamında şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek, operasyonun Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nün 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmasının ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

548 ŞÜPHELİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Bakan Gürlek, Gaziantep sokaklarının zehir tacirlerinden temizlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 548 şüphelinin tek tek tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğunu belirten Gürlek, Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şu ana kadar 382 şüphelinin gözaltına alındığını, yurt dışında firari olduğu belirlenen 4 kişiyle birlikte kalan 91 şüpheliye yönelik işlemlerin sürdüğünü ifade etti.

"HİÇBİR ALAN BIRAKMIYORUZ"

Açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Gürlek, "Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Operasyonda görev alan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin sürdüğünü belirtti. Gürlek, "Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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