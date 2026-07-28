Haberler

Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş

Trump-Netanyahu görüşmesinde F-35 konusu hiç gündeme gelmemiş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump’ın, İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışına karşı çıkmasına "Kimse bana ne satacağımı söyleyemez" diyerek sert tepki göstermesi Tel Aviv’de geri adıma yol açtı. Washington’a giden İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, Trump ile görüşmesinde bu konuyu açamadığı ortaya çıktı. İsrail İletişim Direktörü Omer Dostri, F-35 meselesinin toplantıda hiç konuşulmadığını doğruladı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına yönelik itirazına "Kimse bana neyi satıp satmayacağımızı söyleyemez" sözleriyle yanıt vermesinin ardından gözler iki liderin bugün Washington'da gerçekleştirdiği görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası İsrail Başbakanlığı cephesinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye F-35 satışı konusunun toplantının gündemine gelmediği bildirildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Başbakanlığı İletişim Direktörü Omer Dostri, Trump ile Netanyahu arasında bugün gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'ye F-35 satışı meselesinin ele alınmadığını açıkladı. Dostri'nin açıklaması, son günlerde iki ülke arasında F-35 polemiğinin zirveye çıkmasının ardından geldi.

TRUMP: "KİMSE BANA NEYİ SATACAĞIMIZI SÖYLEYEMEZ"

Trump, dünkü açıklamasında gazetecilerin Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıktığı yönündeki sorusu üzerine dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

ABD Başkanı, "Kimse bana neyi satıp satmayacağımızı söyleyemez." diyerek savunma ihracatı kararlarının Washington tarafından verileceğini vurgulamıştı. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "dostum" diye söz etmiş ve Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını belirtmişti.

NETANYAHU SATIŞA KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Washington ziyareti öncesinde Türkiye'ye F-35 satılmasının İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğünü etkileyebileceğini savunarak Trump yönetimine bu yönde itirazını dile getirmişti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE BAŞKA BAŞLIKLAR VARDI

Washington'daki Trump-Netanyahu görüşmesinde ağırlıklı olarak İran, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı belirtilirken, İsrail tarafı Türkiye'ye olası F-35 satışı konusunun resmi görüşmede gündeme gelmediğini açıkladı. Böylece son günlerde tartışmalara neden olan F-35 başlığının liderler arasındaki bugünkü görüşmenin resmi gündemine taşınmadığı netleşmiş oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor

Orta Doğu ülkesi kaynıyor! Sokaklar ateşe verilmeye başlandı
Bakan imzalamayı reddetti, Irak başbakanı anında müdahale etti

Bakan imzalamayı reddetti, başbakan anında müdahale etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek

Türkiye'ye her gün 1 milyon varil petrol gönderecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler

Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da ilk darbe! Hepsi birden istifa etti
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu

Daha 2 yaşındaydı! Annesinin feryatları kahretti
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Bu görüntülerine ünlü ismin tepkisi olay: Sadece şarkı söyle
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Bahar Feyzan’ın 'mastürbasyon' çıkışı olay oldu

"Mastürbasyon" çıkışı olay oldu
Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı kalıcı yaz saati uygulaması Trump'ın da radarında

Türkiye'nin 10 yıldır kullandığı uygulama Trump'ın da radarında