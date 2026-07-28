Melek Mosso'ya Seren Serengil'den olay sözler: Sadece şarkı söyle

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, Antalya Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde sergilediği dans performansıyla gündeme geldi. Mosso’nun sahnedeki enerjik ve iddialı hareketleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, performansla ilgili en dikkat çeken yorum Seren Serengil’den geldi.

"ÇOK UCUZ DURUYOR BU HAREKETLER"

Seren Serengil, Mosso’nun dans şovunu sert sözlerle hedef alarak kavgada söylenmeyecek ifadeler kullandı. Serengil, "Çok ucuz duruyor bu hareketler. Proporsiyonun izin vermiyorsa sadece şarkı söyle," diyerek ünlü şarkıcının sahne tarzını eleştirdi. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kaynak: Haberler.com