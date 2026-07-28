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Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü

Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü Haber Videosunu İzle
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
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İstanbul Fatih'te yemek yedikleri restoranda husumetlilerini bekleyerek pusu kuran 2 şüpheliden biri, hedef aldıkları kişi caddeden geçerken silahla ateş açtı. Saldırıda yabancı uyruklu kişi hayatını kaybederken, şüpheliler kaçtı. Olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Fatih’te bir kişi, husumetli olduğu şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 şüpheli caddedeki restoranda yemek yedikleri sırada husumetli oldukları kişiyi beklemeye başladı. Husumetlilerini caddeden geçtiğini gören şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edilirken cenaze, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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