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ABB'den Ankara'nın içme suyu açıklaması: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok

ABB'den Ankara'nın içme suyu açıklaması: Halk sağlığını tehdit eden bir durum yok
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde şebeke suyunun ishal ve kusma gibi sağlık sorunlarına yol açtığı iddialarına yanıt verdi. Sağlık Bakanlığı denetimleri ve ASKİ laboratuvar analizlerinin, Ankara genelinde içme suyunda halk sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını gösterdiğini belirten ABB, suyun tüm kalite parametrelerini karşıladığını ve düzenli olarak izlenip paylaşıldığını duyurdu.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), "Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır" açıklaması yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Ankara'da görülen ishal, kusma, mide bulantısı ve benzeri sağlık şikayetlerinin şebeke suyundan kaynaklanabileceği yönünde çeşitli iddialar yer almaktadır. Ankara'da vatandaşlarımıza ulaştırılan içme suyu, Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen düzenli denetim ve numune alma çalışmaları kapsamında sürekli olarak kontrol edilmektedir. Bunun yanı sıra ASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında da şebekeye verilen su 7 gün 24 saat esasına göre analiz edilmekte ve anlık olarak izlenmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler ile ASKİ laboratuvarlarında yapılan analizlerin sonuçları, Ankara genelinde şebekeye verilen içme suyunda halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ortaya koymaktadır. Bugün gelen yeni analiz sonuçlarında da içme suyunun tüm kalite parametrelerini karşıladığı teyit edilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde içme suyu kalitesini kesintisiz olarak izlemeye ve analiz sonuçlarını sosyal medya hesaplarından ve internet web sitemizden her ay düzenli olarak paylaşmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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