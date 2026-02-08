Haberler

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEDAŞ İstanbul son dakika elektrik kesintisi listesi! 8-9 Şubat günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 8-9 Şubat günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul'da Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik, Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8-9 Şubat günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ!

İşte kesinti olacak ilçeler:

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! 26 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Detaylar için tıklayınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

İstifa sonrası "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

CHP'yi sarsan istifa sonrası gözler ona çevrildi!
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı

Muhteşem röveşatası Beşiktaş'a yetmedi
Siirt'te taşlı sopalı kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

Kavga değil adeta meydan savaşı! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
Muğla'da geceyi kiraladıkları teknede geçiren Bahar, sabah ölü bulundu

Geceyi kiralık teknede geçirdiler, uyandıklarında felaketi yaşadılar
Manchester City, Liverpool'u 90+3'te yıktı

Herkes maç bitti derken 90+3'te tarihi geri dönüş
Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Genç kadından 'Birinin ilki olmak ister misin?' sorusuna skandal yanıt

Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi

Sakın bunu yapmayın! Karnına koydu, bir anda hayatı kabusa döndü
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 kente birden hızlı tren geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

Emekli generalleri İsrail'i bekleyen sonu bu sözlerle açıkladı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu

Ramazan öncesi fahiş zam yapılmıştı! Yarından itibaren yasaklanacak
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Mars'tan gelen 4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici

4,5 milyar yıllık taşı kırmadan içine baktılar, sonuçlar şok edici
Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda

Kalp krizi geçiren öğretmenin yere yığıldığı anlar kameralarda
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı

Çarşafla ilgili yaptığı çirkin paylaşım başını belaya soktu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
'Gururdan ağladım' diyen 77'lik İsmail Amca, 77 bin metrekare arazisini gözünü kırpmadan bağışladı

"Gururdan ağladım" dedi, tüm tapularını gözünü kırpmadan bağışladı
Evli çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çiftin sır ölümü! Feci halde bulundular
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı

Özcan Deniz'den akılalmaz teklif! Eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı