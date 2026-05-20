Adalet Bakanı Gürlek: "11 Yaşından İtibaren Suça Karışmış Çocukların Okullarda Gözlemlenmesi İçin Çalışma Yürütülüyor"

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, suça sürüklenen çocuklara ilişkin 15-18 yaş grubunda infaz düzenlemesinin değiştirileceğini açıklarken, 11 yaşından itibaren suça karışan çocukların okullarda gözlemlenmesi, aile ziyaretleriyle takip edilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik de çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerin yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artırılması açısından yol gösterici olduğunu belirten Gürlek, adliye, lojman, hakim, savcı ve personel ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talep ve beklentilerin de önem taşıdığını söyledi.

Gürlek, "Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12. Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli" dedi.

"YETİŞKİNLERLE AYNI ORANDA CEZA VERİLMESİ YÖNÜNDE DÜZENLEME YAPTIK"

Özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar konusunda hem yargılama hem de infaz aşamasında düzenlemeler yaptıklarını belirten Gürlek, son dönemde yaşanan bazı olayların toplumda "cezasızlık" algısına yol açtığını ifade etti.

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık."

15-18 yaş grubundaki çocuklara ilişkin infaz sisteminde de değişiklik yapılacağını açıklayan Gürlek, mevcut sistemde içeride geçirilen sürenin farklı uygulandığını belirterek, "Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor" dedi.

OKULLARDA SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLARA İLİŞKİN DÜZENLEME: "KOMİSYON KURDUK"

Okullardaki çocuklara yönelik yeni bir izleme mekanizması üzerinde çalışıldığını da belirten Gürlek, suça karışan çocukların erken yaşta gözlemlenmesi ve ailelerle koordineli biçimde takip edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gürlek, "11 yaşından itibaren okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk" diye konuştu.

Sosyal medya düzenlemelerine de değinen Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, belirli suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebi doğrultusunda kimlik bilgilerinin tespit edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: ANKA