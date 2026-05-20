Haberler

Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroLeague'de dörtlü finale çıkamayan Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

EuroLeague'de adını son dört takım arasına yazdıramayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'ta sıcak bir gelişme yaşandı. 

PANATHINAIKOS'TA ANTRENMANLAR BAŞLAMADI

Yunanistan Ligi'nde yarı finale yükselmesinin ardındanSerinin ardından takıma verilen üç günlük arada yeşil-beyazlı ekip henüz antrenmanlara başlamadı. Üstelik çarşamba günü yapılması planlanan idman da kulüpteki olağanüstü gündem sebebiyle iptal edildi.

KADER TOPLANTISI YAPILACAK

PAOK ile oynanacak kritik yarı final serisinin hazırlıklarının perşembe günü başlaması bekleniyor. Ancak aynı günün akşamında kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile başantrenör Ergin Ataman'ın bir araya gelerek kader toplantısı yapacağı belirtildi. 

ERGİN ATAMAN İLE VEDALAŞILABİLİR

Yunan basını, bu kritik zirvenin ardından Panathinaikos'un tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman ile yollarını ayırabileceğini ifade etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz

Savaş ilanı gibi tehdit! İki ittifak da açık cephe aldı
Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Ambulans gelmedi, maç iptal edildi

Futbolumuzda skandallar bitmiyor
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler