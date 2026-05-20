Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi, doğal gaz borusuna astığı iple hayatına son verdi.

Olay, Bağlık Mahallesi Hacı Ahmet Durak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam arkadaşları ile birlikte gezdikten sonra evine gelen İshak Ç., sabah iş yerine gelmeyince iş arkadaşları evine geldi. İş arkadaşları anahtarı kapının ağzında bırakmasına rağmen açamadıkları kapıyı kırarak içeri girdi.

Doğal gaz borusuna kendisini asarak yaşamına son veren şahsı gören arkadaşları 112 acil durum hattına ihbarda bulundu. Olay yerine gelen 112 ekipleri, İshak Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahsın cansız bendeni otopsi için devlet hastanesine kaldırıldı. - ZONGULDAK

