İstanbul'da tarihi anlar: Galler Prensi de tribünde

UEFA Avrupa Ligi finalinde, Freiburg ile Aston Villa takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Galler Prensi William da takip etti. William'ın heyecanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde tarihi bir gece yaşandı. Almanya’nın köklü kulüplerinden Freiburg ile İngiliz temsilcisi Aston Villa, İstanbul’daki Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dev final, tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu.

GALLER PRENSİ WILLIAM DA TRİBÜNLERDE

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu prestijli müsabakayı izleyenler arasında çok özel bir konuk da yer aldı. Aston Villa’ya olan tutkusuyla bilinen Galler Prensi William, takımını bu kritik virajda yalnız bırakmamak adına tribündeki yerini aldı. William'ın tribündeki heyecanlı halleri kameralardan kaçmadı. 

GOLDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Aston Villa taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Prens William da Aston Villa'nın attığı gollerden sonra mutluluğunu doyasıya yaşadı. 

AVRUPA'NIN UNUTULMAZ FİNALLERİ ARASINDA

Dev karşılaşma, maç öncesi ve maç içerisindeki heyecan dolu anlarıyla Avrupa futbolunun unutulmaz finalleri arasına adını yazdırdı.

Cemre Yıldız
