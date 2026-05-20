Haberler

Ambulans gelmedi, maç iptal edildi

Ambulans gelmedi, maç iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'i Bölgesel Amatör Ligi’nde (BAL) temsil edecek 3’ncü takımın belli olacağı Anamur Belediyespor-Akdeniz Belediyespor karşılaşması ambulansın maç başlamadan önce hazır bulunmaması nedeniyle hakemler tarafından iptal edildi.

Bölgesel Amatör Lig bileti için karşı karşıya gelmesi beklenen Anamur Belediyespor ile Akdeniz Belediyespor, maç saatinde sahaya çıkmasına rağmen karşılaşma başlayamadı. 

AMBULANS MAÇA GELMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre müsabaka sırasında ambulansın statta hazır bulunması gerekirken, maçın başlama anına kadar ambulansın gelmemesi krize neden oldu. Karşılaşma öncesi iki takım da sahada son hazırlıklarını yaparken, hakem heyeti ambulansın statta bulunmadığını tespit etti. 

HAKEM MAÇI İPTAL ETTİ 

Maçın başlaması için bir süre beklenirken, eksikliğin giderilememesi üzerine hakemler müsabakayı iptal etme kararı aldı. Kararın ardından futbolcular ve teknik heyetler soyunma odasına giderken, tribünlerde bulunan taraftarlar duruma sert tepki gösterdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'ın tek bir isteği var
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Müjdeyi verdi: Cuma günü tanıtacağız
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler