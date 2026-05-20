Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Spor yorumcusu Necati Ateş İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'yı aday kadrodaki tercihi nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Necati Ateş, Salih Özcan seçiminin yanlış olduğunu belirterek "Ne işi var milli takım kadrosunda?'' yorumunda bulundu.

  • Necati Ateş, Vincenzo Montella'nın Borussia Dortmund'da sezon boyunca toplam 71 dakika oynayan Salih Özcan'ı milli takım aday kadrosuna almasını eleştirdi.
  • Ateş, düzenli forma şansı bulan oyuncuların kadroya çağrılması gerektiğini savundu.
  • Ateş, az oynayan oyuncuların ancak büyük tecrübe veya özel durumlarda kadroya alınabileceğini belirtti.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Necati Ateş, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın belirlediği aday kadro seçimlerine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. sporON YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ateş, özellikle takımında yeterli süre bulamamasına rağmen kadroya dahil edilen bir isme dikkat çekerek İtalyan teknik adama yüklendi.

''NE İŞİ VAR KADRODA?''

Necati Ateş, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ın tercih edilmesini sert bir dille eleştirerek, "Salih Özcan'ın ne işi var milli takım kadrosunda? Sezonun genelinde topu topu 71 dakika oynamış. Hocam, 71 dakika sahada kalmış bir oyuncuyu geniş kadroya çağırma. Daha çok hak eden, kendi takımlarında düzenli olarak forma şansı bulan isimler varsa onlara yönelmelisin." dedi.

''DAHA ÇOK HAK EDENLERİ ÇAĞIR''

Adaletli bir kadro seçimi yapılması gerektiğinin altını çizen eski milli golcü, ''Örneğin Süper Lig'de Alanyaspor'da oynayan stoperimiz var, en azından onu geniş kadroya dahil et. Belki nihai kadroya çok fazla alternatif olduğu için götüremeyeceksin ama hak edene bu şansı hissettirmelisin. Biraz daha çok oynayanları, süre alanları takıma çağırmak gerekir.'' ifadelerini kullandı. 

''İSTİSNALAR ANCAK BÜYÜK TECRÜBELER İÇİN GEÇERLİDİR''

Az oynayan oyuncuların ancak çok özel durumlarda milli takıma çağrılabileceğini söyleyen Ateş, "Bazı oyuncular vardır; müthiş yetenektir ancak şanssız bir sakatlık yaşamıştır ve o yüzden oynamamıştır, onu anlarım, kadroya alırsın. Geçmişte bunu Fatih Terim de yaptı, Şenol Güneş de yaptı. Ya da 60-70 kere milli formayı giymiş, takıma liderlik edecek bir tecrübedir, onu da çağırırsın. Ancak bu senaryoda durum çok farklı." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

