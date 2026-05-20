Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın nedeniyle tarım arazilerini su bastı.

İlçede son dönemdeki yağışların etkisiyle Karasu, Çivril ve Dazya derelerinin birleştiği Yeşilırmak Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi.

Çevlik, Borsa ve Çubuklu mahalleleri ile bazı köylerde nehir kenarında bulunan ev, ahır ve eklentileri ile ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Elalamış köyündeki taşkın ve su altındaki tarım alanları dron ile görüntülendi.

Öte yandan ilçedeki 15 mahalle ve 7 köyde yaşayan vatandaşlar, tedbir amacıyla evlerinden tahliye edildi.