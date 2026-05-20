Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Premier Lig ekibi Manchester City, 9 sezondur takımda forma giyen Bernardo Silva'ya veda etti.

MANCHESTER CITY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

İngiliz kulübünün resmi hesaplarından paylaşılan videoda, Bernardo Silva'nın sandalyede oturduğu esnada hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp görüntüden ayrıldığı anlar yer aldı. Arka planda ise 9 yıllık süreçte kazanılan kupalar dikkat çekti.

BERNARDO SILVA: ''CITY TARAFTARI OLARAK AYRILIYORUM''

Bernardo Silva, Manchester City'e veda mesajı yayınladı. Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyleyerek, "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

BAŞARILARI

Manchester City'de 459 maçta forma giyen Bernardo Silva, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.