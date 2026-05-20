Haberler

Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Bernardo Silva'ya kazandığı kupalar ile veda etti.

  • Manchester City, 9 sezondur takımda forma giyen Bernardo Silva'ya veda etti.
  • Bernardo Silva, Manchester City'den ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.
  • Bernardo Silva, Manchester City'de 459 maça çıktı ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Lig Kupası, 3 FA Cup ve 3 Süper Kupa kazandı.

Premier Lig ekibi Manchester City, 9 sezondur takımda forma giyen Bernardo Silva'ya veda etti.

MANCHESTER CITY'DEN VEDA PAYLAŞIMI

İngiliz kulübünün resmi hesaplarından paylaşılan videoda, Bernardo Silva'nın sandalyede oturduğu esnada hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp görüntüden ayrıldığı anlar yer aldı. Arka planda ise 9 yıllık süreçte kazanılan kupalar dikkat çekti.

BERNARDO SILVA: ''CITY TARAFTARI OLARAK AYRILIYORUM''

Bernardo Silva, Manchester City'e veda mesajı yayınladı. Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyleyerek, "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim. Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

BAŞARILARI

Manchester City'de 459 maçta forma giyen Bernardo Silva, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com
Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü

13 haftalık hamileydi! Lüks otelde sır dolu ölüm
Erdoğan'dan, 'Bayramda İstanbul'da mısınız?' sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?

Verdiği yanıtla güldürdü: Eşim bakalım ne der?
Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın

Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren bir kulübümüz daha var
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi