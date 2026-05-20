Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.00.14’te kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden dışarı çıktı.

KANDİLLİ DERİNLİĞİNİ "4.4 KM" OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 4.4 kilometre olarak ölçtü.

