Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşanan deprem Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 09.00.14’te kaydedilen depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Battalgazi olarak açıklanırken, sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana gibi çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken birçok kişi evlerinden dışarı çıktı.

KANDİLLİ DERİNLİĞİNİ "4.4 KM" OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi depremin derinliği 4.4 kilometre olarak ölçtü. 

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSebahattin Kurt:

Allah beterinden saklasın

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Cümleten geçmiş olsun Malatya

Haber Yorumları72kcmsbyst:

Allah beterinden korusun

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Geçmiş olsun MALATYA. Allah beterinden korusun....

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

deprem kötüdür.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

