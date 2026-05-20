CHP'nin kurultay davasına ilişkin çarpıcı iddia: Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP'a yüklenmesini bekliyoruz

Gazeteci Fatih Atik, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davada kritik bir aşamaya gelindiğini iddia etti. Katıldığı canlı yayında TGRT Haber canlı yayınında Ankara kulislerini hareketlendiren açıklamalarda bulunan Atik, mahkemenin kurultayı tamamen geçersiz sayacak "mutlak butlan" kararını bu cuma günü UYAP sistemine yüklemesinin beklendiğini öne sürdü.

"CUMA GÜNÜ MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKACAK" İDDİASI

Atik şunları söyledi: "Cuma günü mutlak butlan kararının UYAP’a yüklenmesini bekliyoruz. Mutlak butlan çıkarsa, muhalif medyanın ekonomisi etkilenir. Oradan beslenen gazetecilerin ve bu süreci kendilerine sermaye yapanların ekonomileri etkilenir."

CHP'NİN 38. OLAĞAN KURULTAYI'NA YÖNELİK DAVA

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için ayrı ayrı hukuk mahkemelerine dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesindeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, 24 Ekim'de davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine karar vermişti.

Bunun üzerine Lütfü Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen karara itiraz etmiş, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar kaldırılarak, yeniden hüküm kurulmasını talep etmişti. CHP'nin mevcut yönetimi tarafından başlatılan ve riyasetinde devam etmekte olan 39. Olağan kongre ve kurultay sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptali istenmişti.

Ayrıca, 38. Olağan Kurultay'ın mutlak butlanla batıl olduğunun tespitiyle Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin görevden uzaklaştırılmaları ve 38. Kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki kurulların göreve iadeleri talep edilmişti.

