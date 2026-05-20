Haberler

Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasında telefon görüşmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan Trump'a İran'la ateşkesin uzatılmasının doğru olduğunu belirtirken, İsrail saldırısı altındaki Lübnan'da durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

"İRAN'LA ATEŞKESİN UZATILMASI MÜSPET BİR KARAR"

Cumhurbaşkanımız görüşmede, bölgemizdeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ihtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğimizin süreceğini ifade etti.

"SURİYE'DE İSTİKRAR ORTAMININ KÖK SALMASI ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölgemiz için önemli bir kazanım olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini, ayrıca Lübnan’daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, NATO Ankara Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü, Zirve’nin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, ABD Başkanı Trump’a önceki gün ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen menfur saldırı nedeniyle taziyelerini iletirken, Türkiye’nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi."

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Filistin meselesi mi acaba .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlığı bulunan Arda Güler'den Dünya Kupası öncesi yeni haber

''Sezonu kapattı'' denilen Arda'dan yeni haber var
Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Aylardır tutukluydu! Ümit Karan için istenen ceza belli oldu
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: FETÖ firarisi yakalandı

9 yıldır kaçaktı! MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü

13 haftalık hamileydi! Lüks otelde sır dolu ölüm
Erdoğan'dan, 'Bayramda İstanbul'da mısınız?' sorusuna yanıt: Eşim bakalım ne der?

Verdiği yanıtla güldürdü: Eşim bakalım ne der?
Manchester City, Bernardo Silva'ya veda etti

Efsaneye veda!
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi