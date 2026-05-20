Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Uyuşturucu kullanımı ve 11 kez nitelikli cinsel saldırıdan cezalandırılması istendi

‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile birlikte 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ersoy hakkında çok sayıda suçlama yer aldı.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy’un;

“Suç örgütü kurma ve yönetme”

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”

“Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

65 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede ayrıca Ersoy'un 11 kez cinsel saldırıdan cezalandırılması talep edilirken 65 yıla kadar hapsi istendi.