Haberler

Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi

Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis talebi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı. İddianamede, Ümit Karan için 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
  • Ümit Karan, 13 şüpheliyle birlikte 16 Ocak 2026'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Tanık Şule Naz Öztürk, Ümit Karan'ın kendisine kokain verdiğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. 

ÜMİT KARAN DAHİL 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli 16 Ocak 2026 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HİÇBİR KIZA UYUŞTURUCU MADDE VERMEDİM''

Ümit Karan savcılıktaki ifadesinde, "Ben herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermedim. Şule Naz Öztürk isimli kişiyi tanırım. Kendisiyle ilişkim olmuştur. Ancak kendisine kokain verme gibi bir durum asla olmamıştır. Bu şahıs ile ilişkimde sıklıkla kavga etmemizden dolayı böyle bir şey söylemişse kabul etmiyorum. Ben dışarıda kimseye uyuşturucu madde ikram etmedim" dedi.

''ARTA KALAN UYUŞTURUCU MADDEYİ BANA VERDİ''

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesi alınan Şule Naz Öztürk ise, "Ümit Karan isimli kişiyi arkadaşım olmasından dolayı tanırım. Söz konusu kişiyle birden fazla görüşmüşlüğüm olmuştur. Bu kişi birlikteliğimiz sırasında içimliğinden arta kalan uyuşturucu maddeyi bana verdi, bende ilişkimiz sırasında kokain maddesini kullandım" dedi.

''ÜMİT KARAN MADDEYİ MÜDÜRRİYETTE İÇİYORDU''

Tanık olarak ifade veren Elif Özdemir ise, "Ümit Karan maddeyi müdürriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı, orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm" dedi.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümit Karan hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt