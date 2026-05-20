Devlet Bahçeli'nin çağrısına destek veren Hatayspor'dan TFF'ye çağrı: Küme düşmeyi kaldırın

1. Lig'e veda eden Hatayspor yönetim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'na bu sezon ligden düşmenin kaldırılması için çağrıda bulundu. Kulüp, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tüm liglerde küme düşmenin kaldırılması yönündeki önerisini desteklediğini açıkladı.

  • Hatayspor, bu sezon tüm profesyonel liglerde küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye çağrıda bulundu.
  • Hatayspor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin küme düşmenin kaldırılması çağrısını desteklediğini açıkladı.
  • Devlet Bahçeli, şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus küme düşmenin kaldırılmasını ve Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye etti.

TFF 1. Lig'den 2. Lig'e düşen Hatayspor’da yönetim kurulu, bu sezon ligden düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrıda bulundu.

''DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUZ''

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, ''Bu sezon tüm profesyonel liglerimizi gölgeleyen yasa dışı bahis, şike ve şaibe iddiaları, futbolumuzun adalet zeminine ve temiz rekabet ilkelerine ciddi zarar vermiştir. Böylesine kirli iddiaların ve saha dışı faktörlerin konuşulduğu bir ortamda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk sporunun namusunu ve adaletini korumak adına yaptığı tarihi çağrıyı Hatayspor Kulübü olarak sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Bahçeli'nin, tüm liglerde küme düşmenin kaldırılması yönündeki basiretli ve adil önerisi, futbolumuzun geleceği için yegane çıkış yoludur. Kulübümüz, 6 Şubat deprem felaketinden bu yana zaten olağanüstü ve zorlu şartlar altında var olma mücadelesi verirken, tüm liglere sirayet eden bu şaibe ikliminin de mağduru olmuştur. Dürüstlüğün zedelendiği bir sezonda küme düşme müessesesinin işletilmesi, Türk futbolunun her kademesinde alın teri döken suçsuz kulüplerin cezalandırılması anlamına gelecektir. Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı gibi; temiz futbolun tesisi adına, üzerinde şüphe bulutları dolaşan bu sezonun tüm lig kademelerinde küme düşme olmadan tescil edilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm makamları bu haklı çağrıya kulak vermeye davet ediyor; Türk futbolunun adaletine ve kulüplerin haklarına sahip çıkan Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımızı sunuyoruz'' ifadelerine yer verildi.

DEVLET BAHÇELİ DE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek "ligleri tescil etmeyin" çağrısı yaptığı öne sürülmüştü. Bahçeli'nin yıl içerisinde yapılan "şike ve bahis" operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği belirtilmişti. 

Cemre Yıldız
