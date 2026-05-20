Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5 düştü

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla uluslararası vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 5,5 geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 105,93 dolara, WTI ham petrolün varili ise 99,32 dolara düştü.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 19.26 itibarıyla dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,5 azalarak 105,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4,85 düşüşle 99,32 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunarak, "Şu anda tek soru şu, gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak, yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtmişti.

Savaşı çok kısa sürede sona erdireceklerini ifade eden Trump, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de Trump'ın İran'a yönelik "operasyonu" sınırlı bir süre zarfında bitirmeyi planladığını ve yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır ateşkes sürecinin devam ettiğini dile getirmişti.

JD Vance, Körfez ülkelerinin de girişimleriyle İran'la müzakerelerin sürdüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
