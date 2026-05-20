Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda taraftarlarına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

"İBRA EDİLMELİLER"

Görev yapan son iki yönetimin ibra edilmesi gerektiğini ifade eden Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek." dedi.

"CUMA GÜNÜ TANITACAĞIZ"

Yeni yönetim kurulunu cuma günü tanıtacaklarını söyleyen Yıldırım, "12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız. Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor." ifadelerini kullandı.

''YERLİ VEYA YABANCI HOCAYI TARTIŞIYORUZ''

Teknik direktör konusuna değinen Aziz Yıldırım, "Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak." şeklinde konuştu.

''SANTRFOR İÇİN TOPLANTI YAPACAĞIZ''

Bu gece santrfor transferi için ekibiyle bir araya geleceğini belirten Aziz Yıldırım, "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!" açıklamasını yaptı.

''PARA KISMI EN KOLAY ŞEY''

"Para kısmı en kolay şey. Rahat olun'' diyen Aziz Yıldırım, ''Ben ve ekip arkadaşlarım ateşten gömlek giydik, geçmişimizi ortaya koyduk bunu bilin. Çünkü buradan başka türlü dönmez, bizden başkası döndüremez haberiniz olsun!'' değerlendirmesinde bulundu.