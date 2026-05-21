Haberler

İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın kurduğu 'Fars Körfezi Su Yolu İdaresi', Hürmüz Boğazı'nda denetim altına aldığı sınır alanlarını duyurdu. Sınırlar, doğuda Mübarek Dağı ile Güney Fuceyra, batıda Keşm Adası ile Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazda denetim altına aldığı sınırları açıkladı.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı.

Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul'daki dev finalde kupa sahibini buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Cancelo, Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

10 yıllık sis perdesi aralandı! Vahşi cinayete kurban gitmiş
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?