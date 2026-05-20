Erzurum'da 1 kişi cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum'da bir cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Alihan Bülbül'ün katil zanlısı İ.A., iki ayrı olayda kullanılan kovanların eşleşmesiyle 6 saat sonra yakalanarak tutuklandı. Bülbül'ün 32, zanlının ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camisi önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yapılan incelemede Alihan Bülbül (32) olduğu belirlenen kişinin silahla kafasından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bülbül'ün cenazesinin yanında bir de tabanca bulundu.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Bülbül'ün yakınları fenalık geçirdi.

Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

Bülbül'ün ölümünün ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, olay yerinde 4 boş kovan buldu.

Olaydan yaklaşık 2 saat önce ekiplerce Kurtuluş Mahallesi'nde bir çay ocağı önünde T. A.'nın silahla (50) yaralandığı olayda da 2 boş kovan bulunmuştu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kovanların aynı marka olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmalarda 2 olayı gerçekleştirenin İ.A. (40) olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi olayın ardından yaklaşık 6 saat sonra halasının evinde saklanırken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bülbül'ün cenazesi de Narmanlı Cami'de ikindi vakti kılınan namazın ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayrıca İ. A.'nın 19 suç kaydının olduğu ve Bülbül ile geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında da husumet olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca
