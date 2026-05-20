Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar
İzmir'in Bergama ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen resmi törende, Atatürk'e benzeyen bir kişi tören alanında vatandaşları selamlaması dikkat çekti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde söz konusu kişiyi kalabalığı alkışladığı, kendisinin de bir süre ayakta durarak insanlara baktığı görüldü.
TÖREN ALANINDA VATANDAŞLARI SELAMLADI
Kutlamalar sırasında Atatürk’e benzerliğiyle dikkat çeken bir kişi, tören alanına gelerek vatandaşları selamladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde, söz konusu kişinin bir süre ayakta durarak törene katılan kalabalığa baktığı görüldü.
