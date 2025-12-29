Gaziantep okullar tatil mi? 30 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (KAR TATİLİ – GAZİANTEP VALİLİĞİ)?

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından Türkiye'nin pek çok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava ile birlikte don ve buzlanma tehlikesinin artması üzerine valilikler önlem amaçlı kararlar aldı. Bu gelişmelerin ardından " Gaziantep'te okullar tatil edildi mi?" ve "30 Aralık Salı günü Gaziantep'te eğitim yapılacak mı?" soruları öğrenciler, veliler ve eğitimciler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Gaziantep Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalar ise merakla takip ediliyor.

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı birçok ilde eğitime ara verilmesine neden olurken, Gaziantep'teki öğrenciler ve veliler de gözlerini olası tatil kararlarına çevirdi. Çevre şehirlerde art arda açıklanan tatil haberlerinin ardından Gaziantep için de benzer bir adım atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.

HAVA KOŞULLARI YETKİLİLER TARAFINDAN İZLENİYOR

Kar yağışıyla birlikte düşen sıcaklıklar, özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları ve buzlanma riskini gündeme taşıdı. Gaziantep'te mevcut hava şartlarının seyrine göre alınabilecek önlemler için ilgili kurumlar durumu yakından takip ediyor.

VALİLİKTEN HENÜZ RESMİ DUYURU GELMEDİ

Gaziantep Valiliği tarafından şu ana kadar okulların tatil edilmesine yönelik herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil. Ancak hava koşullarının gün içinde değişkenlik göstermesi nedeniyle yeni bir değerlendirme yapılabileceği ifade ediliyor.

GÖZLER GELECEK AÇIKLAMALARDA

Eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda net bir karar alınması beklenirken, öğrenciler ve veliler resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalara odaklandı. Alınacak olası bir kararın kamuoyuna kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.