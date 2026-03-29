Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, BAE ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı ile hedef aldığını duyurdu. İran saldırısının ardından BAE'deki EMAL fabrikasında oluşan devasa hasar, bölgeden geçen bir yolcu uçağındaki turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrika yerleşkesinin tamamen alevlere teslim olduğu ve dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü.

BAE VE BAHREYN'DEKİ 2 ALÜMİNYUM FABRİKASINA SALDIRI

Tesnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. ABD ve İsrail'in, İran'ın sanayi altyapılarını Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelerden hedef aldığı öne sürülen açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı birliklerin, ABD'nin askeri sanayisiyle bağlantılı BAE'de EMAL ve Bahreyn'de Aluminium Bahrain (ALBA) fabrikalar ını füze ve İHA saldırılarıyla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, dünyanın en uzun alüminyum üretim hattına sahip olan ve 1,3 milyon ton üretim kapasitesi bulunan EMAL fabrikası ile Amerikan şirketlerinin yatırım ve ortaklığına sahip ALBA alüminyum fabrikasının ABD'nin askeri sanayi üretiminde önemli rol oynadığı kaydedildi.

UÇAKTAKİ TURİSTİN KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, İran saldırısının ardından BAE'deki EMAL fabrikasında oluşan hasar bölgeden geçen bir yolcu uçağındaki turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, fabrika yerleşkesinin tamamen alevlere teslim olduğu ve bölgeden yoğun duman yükseldiği görüldü. 

500

