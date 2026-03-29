'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının saçının Suriye ordusu tarafından kesilmesinin ardından DEM Partililer sosyal medyada "saç örme" akımı başlattı.

SAÇLARINI ÖRDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Akıma katılan isimlerden biri de Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. oldu. İ.A., saçlarını ördüğü anları "Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his" notu ve Kürtçe bir şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Paylaşımın ardından gözaltına alınan hemşire İ.A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek devlet yanlısı paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Zaza olduğunu ve Kürtçe bilmediğini dile getiren İ.A., şarkı sözlerinin anlamını bilmediğini ifade etti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan hemşire hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İSTANBUL'DAKİ EVİNİ BOŞALTTI

Yaşadığı olayın ardından açığa alınan hemşire, sosyal medya hesabından İstanbul'daki evini boşalttığını duyurdu. Evi toplarken kaydedilen görüntülerini paylaşan genç hemşire “Bir devir kapandı, Artık bir evim yok. 6 yılım çöp" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com