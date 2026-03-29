'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

Sosyal medyada başlatılan 'saç örme' akımına katıldığı için gözaltına alınıp serbest bırakılan ve açığa alınan hemşire İ.A., İstanbul'daki evini boşalttığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda “Bir devir kapandı, Artık bir evim yok. 6 yıl çöp, teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

  • Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A., 'saç örme' akımına katılarak saçlarını ördüğü anları sosyal medyada paylaştı.
  • Hemşire İ.A., paylaşımın ardından gözaltına alındı, pişman olduğunu ifade etti ve serbest bırakıldıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
  • Hemşire İ.A., yaşadığı olayın ardından açığa alındı ve İstanbul'daki evini boşalttığını sosyal medyada duyurdu.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG mensubu bir kadının saçının Suriye ordusu tarafından kesilmesinin ardından DEM Partililer sosyal medyada "saç örme" akımı başlattı. 

SAÇLARINI ÖRDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Akıma katılan isimlerden biri de Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire İ.A. oldu. İ.A., saçlarını ördüğü anları "Aynı saç değil belki ama aynı acı, aynı his" notu ve Kürtçe bir şarkı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Paylaşımın ardından gözaltına alınan hemşire İ.A., ifadesinde pişman olduğunu belirterek devlet yanlısı paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. 

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Zaza olduğunu ve Kürtçe bilmediğini dile getiren İ.A., şarkı sözlerinin anlamını bilmediğini ifade etti. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan hemşire hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İSTANBUL'DAKİ EVİNİ BOŞALTTI

Yaşadığı olayın ardından açığa alınan hemşire, sosyal medya hesabından İstanbul'daki evini boşalttığını duyurdu. Evi toplarken kaydedilen görüntülerini paylaşan genç hemşire “Bir devir kapandı, Artık bir evim yok. 6 yılım çöp" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımechul kisi:

Kendine et o teşekkürü ,durduk yerde olmadı bu olanlar

Haber YorumlarıİlkerA:

bol bol örersin artık saçlarını, rica ederiz:)

Haber YorumlarıOzan METİN:

Kucak dansçısı

Haber YorumlarıC. K.:

Dem partililer ev alsın ona :)

