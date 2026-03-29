Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi

Güncelleme:
İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda izdiham yarattı. Uçakların inemediği, seferlerin birbiri ardına iptal edildiği havalimanında tam bir kaos hâkim oldu. Terminal binası adeta bir insan seline dönüşürken, yorgun ve öfkeli yolcular saatlerce bagajlarını alabilmek için uğraştı.

  • İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapılamadı ve 45'ten fazla uçak İstanbul Havalimanı ile çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi.
  • Pegasus Havayolları 76, AJet ise 51 seferini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.
  • Uçuşları iptal edilen veya farklı meydanlara yönlendirilen yolcular, bagajlarına ulaşmak için saatlerce bekledi ve terminalde geceyi geçirmek zorunda kaldı.

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı adeta felç etti. Elverişsiz şartlar nedeniyle pistlere iniş yapılamazken, havada mahsur kalan 45'ten fazla uçak İstanbul Havalimanı ve çevre illerdeki meydanlara yönlendirildi. Ancak asıl kriz, uçuşları iptal olan ve terminalde mahsur kalan binlerce yolcu arasında yaşandı.

SEFERLER İPTAL, TERMİNAL ANA BABA GÜNÜ

Havalimanında operasyonların durma noktasına gelmesiyle havayolu şirketlerinden peş peşe iptal haberleri geldi. Pegasus Havayolları 76, AJet ise 51 seferini hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini duyurdu. Diğer meydanlara yönlendirilen uçaklardaki yolcuların belirsiz bekleyişi sürerken, terminal binası son yılların en yoğun kalabalığına sahne oldu.

GÖRÜNTÜLER KAOSUN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sosyal medyaya düşen ve terminal içerisinden kaydedilen görüntülerde, yolcuların check-in ve bagaj teslim alanlarında iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık oluşturduğu görülüyor. Kontuarların önünde kilometrelerce uzayan kuyruklar, yorgunluktan bitap düşmüş yolcuların isyanına neden oldu.

"Saatlerdir ne bagaj alabildik ne de muhatap bulabildik" diyen yolcular, sosyal medya üzerinden tepki yağdırdı.

BAGAJ KUYRUĞU ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ

Uçuşları iptal edilen veya farklı meydanlara yönlendirilen yolcular, saatlerce valizlerine ulaşmaya çalıştı. Bagaj bantlarının önünde oluşan izdiham ve havalimanı personelinin yetersiz kaldığı anlar, terminaldeki gerginliği tırmandırdı. Geceyi terminal koltuklarında ve yerlerde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Elif Yeşil
