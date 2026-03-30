Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü
FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında N'Golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.
FRANSA, KOLOMBİYA'YI 3 GOLLE ÜZDÜ
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 56. dakikada Desire Doue, 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.
KANTE VE DAVINSON 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Mücadelede Fenerbahçeli oyuncu N'Golo Kante ve Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, ilk 11'de şans bularak 90 dakika sahada kaldı.