Kanteli Fransa, Davinson Sanchezli Kolombiya'yı üzdü

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında N'Golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa, Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya ile N'golo Kante'nin takım kaptanı olduğu Fransa karşı karşıya geldi. ABD'deki Northwest Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa 3-1'lik skorla kazandı.

FRANSA, KOLOMBİYA'YI 3 GOLLE ÜZDÜ

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29 ve 56. dakikada Desire Doue, 41. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Kolombiya'nın tek golünü 77. dakikada Jaminton Campaz attı.

KANTE VE DAVINSON 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Mücadelede Fenerbahçeli oyuncu N'Golo Kante ve Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, ilk 11'de şans bularak 90 dakika sahada kaldı.

ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Haberler.com
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi

İran, Körfez ülkesindeki dev fabrikayı vurdu
Yere yığılıp fenalaşan Lucescu'dan ilk açıklama: Sebebi Türkiye maçı...

Yere yığılıp fenalaşmasının sebebi Türkiye'ymiş
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı