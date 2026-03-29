İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar

İsrail Meclisi'nde İran korkusu yaşandı. İran'ın İsrail'e düzenlediği son misillemede çalan sirenler nedeniyle İsrail Meclisi'ndeki oturum askıya alındı. Oturumların yayımlandığı Meclis televizyonu yayını apar topar yarıda keserken milletvekilleri ise sığınaklara gitti.

SİRENLER ÇALDI, OTURUM ASKIYA ALINDI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi. Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.

SIĞINAKLARA KOŞTULAR

İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti. İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü

Kritik tesisler vuruldu, başkent tamamen karanlığa gömüldü
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi

Havalimanı böyle kalabalık görmedi! Bavulları için resmen savaştılar
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı

Kim'den İsrail'i küplere bindirecek idam kararı
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek

Sürücüler isyan etti, bakanlık yeni sistemi devreye aldı
'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var

'Saç örme' akımına katılan hemşireden yeni haber var
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti

Depremleri bilen Üşümezsoy'dan bir ilimize kritik uyarı
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi

Orduya işgali genişletme talimatı verdi! Hedefinde o ülke var
Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü

Ayrılığı çok uzun sürmedi! Fenerbahçe'ye geri dönüyor