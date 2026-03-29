İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisi'nde İran korkusu yaşandı. İran'ın İsrail'e düzenlediği son misillemede çalan sirenler nedeniyle İsrail Meclisi'ndeki oturum askıya alındı. Oturumların yayımlandığı Meclis televizyonu yayını apar topar yarıda keserken milletvekilleri ise sığınaklara gitti.
SİRENLER ÇALDI, OTURUM ASKIYA ALINDI
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Meclisinin bulunduğu Batı Kudüs'te uyarı sirenleri çalınca oturuma ara verildi. Tartışmalı bütçe görüşmelerinin yapıldığı İsrail Meclisi Genel Kurulunda, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ın konuşması sırasında İran'dan İsrail'e füze ateşlendiği bilgisinin ulaşması üzerine oturum askıya alındı.
SIĞINAKLARA KOŞTULAR
İsrail Meclisi Genel Kurul oturumlarının yayımlandığı Knesset televizyonu yayını yarıda keserken milletvekilleri sığınaklara gitti. İsrail milletvekillerinin meclis sığınağındaki görüntüleri bazı basın mensupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.