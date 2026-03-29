Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti

İtalya'da 51 yaşındaki iki çocuk babası deneyimli paraşütçü Simone Bacchiega, yeni paraşütünü test etmek için yaptığı atlayış sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay, spor camiasında ve yerel bölgede büyük üzüntü yarattı.

DENEYİMLİ BİR PARAŞÜTÇÜYDÜ

Uzun yıllardır paraşüt sporuyla ilgilenen Bacchiega'nın, bugüne kadar 600'den fazla başarılı atlayış gerçekleştirdiği öğrenildi. Çevresi tarafından disiplinli ve tecrübeli bir sporcu olarak tanınan Bacchiega'nın, güvenlik kurallarına titizlikle uyan isimlerden biri olduğu ifade edildi.

4 BİN METREDEN DÜŞTÜ

Kaza, İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Is Paulis havaalanında meydana geldi. Bacchiega'nın, yeni aldığı paraşüt ekipmanını denemek amacıyla yaklaşık 13 bin feet (yaklaşık 4 bin metre) yükseklikten atlayış yaptığı bildirildi. Başlangıçta sorunsuz ilerleyen atlayış, iniş aşamasına gelindiğinde kontrolden çıktı.

YERE ÇAKILDI

Edinilen bilgilere göre, iniş sırasında yönünü düzeltmek isteyen Bacchiega ani bir manevra yaptı. Ancak bu esnada paraşütün kontrolünü kaybettiği ve hızla irtifa kaybederek sert şekilde yere çakıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, kazanın son anlarının oldukça hızlı geliştiğini aktardı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bacchiega'ya olay yerinde ilk müdahale yapılmasına rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlatıldığını duyurdu.

EKİPMAN VE KAZA SÜRECİ İNCELENİYOR

Kazanın ardından Bacchiega'nın kullandığı paraşüt ekipmanına el konulurken, teknik bir arıza ihtimali ile insan hatası dahil tüm senaryoların değerlendirildiği bildirildi. Uzman ekiplerin hazırlayacağı raporun, kazanın nedenine ışık tutması bekleniyor.