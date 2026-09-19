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Suudi koalisyonu, Husilerin Riyad'a balistik füze saldırısını engellediğini bildirdi

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Suudi koalisyonu sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, İran destekli Husilerin Riyad'a yönelik balistik füze saldırısının hedefe ulaşmadan engellendiğini ve füzenin imha edildiğini bildirdi. El-Maliki, Taif, Bais, Farasan ve Yanbu'daki girişimlerin de engellendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin başkent Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını, hedefe ulaşmadan önce engellediklerini bildirdi.

Koalisyon güçleri sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husilerin bugün Suudi Arabistan'daki "hassas" noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğine ilişkin açıklamalarına karşılık verdi.

El-Maliki, "terörist" olarak nitelendirdiği Husilerin Riyad'daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alma girişimlerinin arttığını belirterek, Suudi hava savunma sistemlerinin başkente yönelik balistik füze saldırısını hedeflerine ulaşmadan önce engellediğini ve füzeyi imha ettiğini kaydetti.

Koalisyon sözcüsü ayrıca Husilerin Taif, Bais, Farasan ve Yanbu kentlerinde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almaya yönelik girişimlerinin de hava savunma güçleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Koalisyon Komutanlığı, Husilerin saldırılarına karşı caydırıcı nitelikte uygun tedbirleri alma hakkını yeniden teyit ederek, bu tedbirlerin uluslararası insani hukuk çerçevesinde uygulandığını kaydetti.

Geçtiğimiz saatlerde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınında yangın çıkmış, bölgeden duman yükselmişti. Fransız haber ajansı AFP, itfaiyecilerin devlet petrol ve doğal gaz şirketi Aramco'ya ait bir yakıt tankındaki alevleri söndürmeye çalıştıklarını aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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